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Безграмотность и пропаганда: французы не знают, кто одержал победу над нацизмом

Безграмотность и пропаганда: французы не знают, кто одержал победу над нацизмом

Западная пропаганда, включая Голливуд, за несколько десятилетий перевернула представления французов о роли Советского Союза в победе над нацизмом, заявил французский историк, исследователь Второй мировой войны Рене Барки.

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