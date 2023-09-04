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Глава РЭО и губернатор Карелии обсудили развитие отрасли ТКО в регионе

Глава РЭО и губернатор Карелии обсудили развитие отрасли ТКО в регионе

Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев и глава Республики Карелия Артур Парфенчиков обсудили развитие инфраструктуры по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в регионе и создание перспективных объектов.

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