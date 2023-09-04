Глава РЭО и губернатор Карелии обсудили развитие отрасли ТКО в регионе

Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев и глава Республики Карелия Артур Парфенчиков обсудили развитие инфраструктуры по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в регионе и создание перспективных объектов.
Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев и глава Республики Карелия Артур Парфенчиков обсудили развитие инфраструктуры по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в регионе и создание перспективных объектов.
Свежие комментарии