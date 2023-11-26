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Тело женщины нашли в снимаемой квартире в деревне Витино под Петербургом

На трупе обнаружены множественные ножевые ранения в области спины. В пятницу поздно вечером в службу «112» поступило сообщение о том, что в доме в деревне Витино в Ломоносовском районе Ленобласти очевидец заметил через окно, что на полу одной из квартир лежит человек.

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