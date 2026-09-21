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Царьград

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Бюро 1440» испытало систему спутниковой связи «Рассвет

Бюро 1440» испытало систему спутниковой связи «Рассвет

Компания «Бюро 1440» протестировала спутниковую систему «Рассвет» в ЯНАО. Испытания прошли успешно, обеспечив доступ к интернету.

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