Al Jazeera: НАТО подготовит пакет помощи Киеву перед июльским саммитом альянса

Главы МИД стран НАТО проведу встречу в Праге для обсуждения нового пакета военной помощи Вооруженным силам Украины, который может быть передан Украине перед июльским саммитом Североатлантического альянса.
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