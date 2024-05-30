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Al Jazeera: НАТО подготовит пакет помощи Киеву перед июльским саммитом альянса

Al Jazeera: НАТО подготовит пакет помощи Киеву перед июльским саммитом альянса

Главы МИД стран НАТО проведу встречу в Праге для обсуждения нового пакета военной помощи Вооруженным силам Украины, который может быть передан Украине перед июльским саммитом Североатлантического альянса.

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