Невероятно реалистичные скульптуры, которые смотрят прямо в душу

Благодаря незаурядному таланту, отличнейшей проработке мельчайших деталей и безупречной анатомической фактуре, работы Филиппа Фараута (Philippe Faraut) с первых же секунд поражают своей реалистичностью, мало кого, оставляя равнодушным.
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