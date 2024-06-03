Невероятно реалистичные скульптуры, которые смотрят прямо в душу

С нами не соскучишься!

Благодаря незаурядному таланту, отличнейшей проработке мельчайших деталей и безупречной анатомической фактуре, работы Филиппа Фараута (Philippe Faraut) с первых же секунд поражают своей реалистичностью, мало кого, оставляя равнодушным.