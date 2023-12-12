Медведев: России пока не нужна новая Конституция, это консервативный документ

БВ

Борис Выдрин

Прошедшие 23 года ярко высветили, что капитализм для России -- это полное фиаско и крах. Он хорош только для очень узкой прослойки людей, именуемой олигархами. Потому им и не нужна новая конституция. Народ же в результате этого эксперимента несёт огромные демографические потери из-за резкого роста смертности и аномального снижения рождаемости. И продолжит их нести вплоть до своего исчезновения, если не предпринять срочные меры по отказу от губительного курса. Приватизировали не только созданные поколениями советских людей средства производства и природные ресурсы, а и само государство. По п.2 статьи 9 “Земля и другие природные ресурсы могут находиться в частной, государственной, муниципальной и иных формах собственности”. Значит, народу природные ресурсы в недрах земли принадлежать не могут. Приватизирована денежно-кредитная система, “кровь” экономики страны. А сердце этой системы – Центральный банк – имеет статус “независимого” от государства, что губительно для всего общества. Проводится ползучая приватизация в здравоохранении, образовании, культуре – фундаменте общества. Государство постепенно отказывается от своих функций, отдавая их частным структурам, а граждане вынуждены вступать с ними в товарно-денежные отношения. Государственная медицина исчезает, её замещает частная с иными ценами и тарифами, непосильными для основной части населения. Вместо медицинской помощи нам устроили “оказание медицинских услуг”,подбираются и к скорой медицинской помощи. После её приватизации ускорится процесс ухода в мир иной престарелых и одиноких, чего видимо авторы и добиваются. образовательными услугами”. На аутсорсинг переводят не только функции, связанные с медициной,, образованием и культурой, но и с наукой, техникой, экономикой, гос.финансами, ЖКХ. Не за горами и передача функций поддержания общественного порядка и тюремных. Не сегодня взят курс на снижение социальной нагрузки с государства, “отруливание” от патернализма. Монетизация льгот, рост доли платных услуг в медицине и образовании, их "оптимизация", сокрушительные пенсионные реформы -- основные шаги команды либералов с Медведевым по полному отказу государства от своих социальных обязанностей перед народом, которые в итоге оказались почти полностью переложенными на плечи самих граждан. А это - нарушение исполнения своих обязанностей президентом, как гаранта этих прав по нынешней Конституции, где прямо записано, что РФ -- социальное государство, а не антисоциальное, каким его сделали с 2000 года.