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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Вембаньяма опережает 90% игроков в истории НБА по блок-шотам. Француз проводит второй сезон в лиге

Бигмен «Сперс» набрал 19 очков, 12 подборов и 6 блок-шотов в матче с «Гризлис» (112:140). Теперь Виктор опережает 90% игроков в истории НБА по количеству блок-шотов.

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