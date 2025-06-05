В Юнтолово появится уникальный спортивный комплекс для танцев на колясках

Дизайн здания выполнен с учетом стилистики расположенного рядом Западного скоростного диаметра Согласован проект архитектурно-градостроительного облика нового спортивного комплекса, предназначенного для занятий танцами на колясках.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии