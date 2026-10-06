ДТП в Калуге: автомобиль вылетел на тротуар

Один из автомобилей после столкновения вылетел на тротуар. О пострадавших информации пока нет.Авария произошла на перекрестке улиц Степана Разина и Никитина в Калуге во вторник, 6 октября.
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