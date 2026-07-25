Энтони Скарамуччи предупреждает, что закон CLARITY может быть отклонен Сенатом

Энтони Скарамуччи предупредил, что закон CLARITY может «умереть жестокой смертью», если законопроект о структуре рынка криптовалют не дойдет до Сената, определение процедурного шага как решающего момента для выживания законодательства и криптополитики США.
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