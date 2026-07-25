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Энтони Скарамуччи предупреждает, что закон CLARITY может быть отклонен Сенатом

Энтони Скарамуччи предупреждает, что закон CLARITY может быть отклонен Сенатом

Энтони Скарамуччи предупредил, что закон CLARITY может «умереть жестокой смертью», если законопроект о структуре рынка криптовалют не дойдет до Сената, определение процедурного шага как решающего момента для выживания законодательства и криптополитики США.

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