"Старая бабка": Как Катрин Денёв стала объектом травли – и при чём тут Украина

82-летняя Катрин Денёв вышла в свет на показе Mugler в Париже – и мгновенно стала объектом для насмешек.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- СБ Конфуз Зеленского...
- СБ В «Ласточках» Чел...
- Давно Никита Миха...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым