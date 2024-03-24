Джейлен Грин и Фред Ванвлит набрали 75 очков на двоих в победном матче с «Ютой»

Лучшими в составе «Хьюстона» стали Джейлен Грин и Фред Ванвлит. На счету Грина – 41 очко, 4 подбора и 4 передачи при 15 из 22 с игры, 7 из 11 трехочковых и 4 из 4 штрафных.