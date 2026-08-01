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«5 процентов» Гюнтер Штайнер оценил шансы Рассела на титул

«5 процентов» Гюнтер Штайнер оценил шансы Рассела на титулLAT Images / MercedesБывший руководитель Haas Гюнтер Штайнер считает, что Джорджу Расселу понадобится настоящее чудо, чтобы отыграть отставание от лидера чемпионата Кими Антонелли.

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