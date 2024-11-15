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Сатирическое издание The Onion выкупило принадлежащий конспирологу Джонсу Infowars

Сатирическое издание The Onion выкупило принадлежащий конспирологу Джонсу Infowars

Сатирическое издание The Onion, высмеивающее новостников и текущие события, сообщило о победе на аукционе по банкротству и приобретении Infowars — веб-сайта, основанного и управляемого конспирологом Алексом Джонсом.

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