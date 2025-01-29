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"Разговор в этой части будет последним": Хинштейн "муштрует" курских чиновников

"Разговор в этой части будет последним": Хинштейн "муштрует" курских чиновников

БлокнотРУ Как-то не складываются отношения у временно исполняющего обязанности губернатора Курской области Александра Хинштейна с местными членами правительства.

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Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
Что не чиновник, то хохол или молдаванка, а не пора ли их сразу снимать с занимаемых должностей, сразу за их &quot;косяки&quot;, без права занимать руководящие должности в государственных структурах. Хотят отдыхать, где им вздумается, пошла нахер их чиновничьего аппарата, знаешь какой ущерб нанесли, обоснуй документально с фото и видео, нет &quot;уволен за некомпетентность&quot;, не можешь объяснить свой уровень жизни, со своими доходам и уголовное дело возбудили, только и всего, свято место пусто не бывает.
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13 час.
ВУ
Варлам Устрялов
Если власть не делает нормальное и всё необходимое для нормальных людей, значит: власти нет. И народу рано или поздно придётся снова, как и в октябре 1917 года, брать власть на себя. Разумеется, с обязательным отстрелом всех, кто прикидывается властью ныне и тех, кто пользуется отсутствием нормальной власти. работу чиновников должен оценивать ТОЛЬКО САМ НАРОД, а не какие-то вышестоящие, тоже чиновники. Например, это может делать специальный суд из выбранных по жребию людей из подчинённых конкретного чиновника.  курские чинушы заслужили такой суд.
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11 час.

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