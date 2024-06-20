Синоптик Вильфанд предупредил о вероятности появления смерчей в Москве

Смерчи в средней полосе России образуются крайне редко, но это возможное явление.Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что штормовая погода с ливнями в Москве может породить смерчи.
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