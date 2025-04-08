Сотни людей на обочине: почему жители Ленобласти не могут зарегистрировать дома из-за КАД-2

ВСЕВОЛОДЖСК, 8 апреля, ФедералПресс. Жители коттеджных поселках во Всеволожском районе Ленинградской области, которые оказались в 200-метровой буферной зоне строительства второй кольцевой дороги, не могут зарегистрировать свои дома.
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