ВС России освободили населённый пункт Новогродовка в ДНР

В Минобороны России заявили, что российские войска освободили населённый пункт Новогродовка в ДНР. «В результате активных действий подразделений группировки войск «Центр» освобождён населённый пункт Новогродовка», — отметили в ведомстве.
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