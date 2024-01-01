ВС РФ поразили самолеты-носители ракет Storm Shadow на Украине

Министерство обороны России сообщило о том, что 31 декабря ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием большой дальности по инфраструктуре аэродромов ВСУ, где находились самолеты-носители крылатых ракет Storm Shadow.
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