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Спички - не игрушка

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Россия берется за пересмотр несправедливых решений ООН

Россия берется за пересмотр несправедливых решений ООН

КВАДРАТУРА  КРУГА Почему Россия взялась обсуждать в ООН «проделки» запада за последние 20 лет? Она пытается сломать сложившуюся за эти годы практику, когда запад сам решал на кого ему нападать и какую страну уничтожать, а потом ставил всех перед фактом.

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Комментарии
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АС
Анатолий Страшко
Прочитав эту статью, вспоминаю наших правителей. От Хрущёва до Бори -алкаша.  Отмечу только их отрицательные четы. Хрущёв - избрал для самодержавности ложь. Убрали. Брежнев - просто непригодный для такого уровня, править такой страной. Быстро понял, что и его снесут, если начнёт закручивать гайки или самодурствовать как Хрущёв. И пустил вс на самотёк, доверяя страну политбюро. Получили то, что получили. А именно вылупили Мишу - золотого медалиста. А попросту недалекого человека. Вот к кому идёт присказка - из грязи в князи. Ну повращался с женой в кругу &quot;равных ему&quot; западных прохиндеев. И убрали быстро после начала разрушения страны. Боря -, типичный алкоголик, уверенный, что пить он умеет и знает, что нужно стране. Как и все алкаши, всё всегда знают. Страну разорил, объясняя нам , что это он её чистит от воров с неправедными деньгами. Деньги почти упразднил. Начал товарный обмен. В минуты полутрезвости понял, что делает что-то не то и сбежал от власти, до которой так рвался. Правда, послушал ещё оставшихся думающих людей и в России и в США. Передал власть Путину. Интересный финт с этим нашим правителем. Поверишь, что Россия под богом. Особенно, когда припомнишь -РасПутин, ещё Путин. В хорошем смысле. Во всяком случае когда смотришь, как разбегаются жиды из России ( не евреи-учтите). И активизируются арабы. И те и другие семиты. Задумаешься о качелях. Которые мы тоже умеем применять.
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