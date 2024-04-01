Россия берется за пересмотр несправедливых решений ООН

АС

Анатолий Страшко

Прочитав эту статью, вспоминаю наших правителей. От Хрущёва до Бори -алкаша. Отмечу только их отрицательные четы. Хрущёв - избрал для самодержавности ложь. Убрали. Брежнев - просто непригодный для такого уровня, править такой страной. Быстро понял, что и его снесут, если начнёт закручивать гайки или самодурствовать как Хрущёв. И пустил вс на самотёк, доверяя страну политбюро. Получили то, что получили. А именно вылупили Мишу - золотого медалиста. А попросту недалекого человека. Вот к кому идёт присказка - из грязи в князи. Ну повращался с женой в кругу "равных ему" западных прохиндеев. И убрали быстро после начала разрушения страны. Боря -, типичный алкоголик, уверенный, что пить он умеет и знает, что нужно стране. Как и все алкаши, всё всегда знают. Страну разорил, объясняя нам , что это он её чистит от воров с неправедными деньгами. Деньги почти упразднил. Начал товарный обмен. В минуты полутрезвости понял, что делает что-то не то и сбежал от власти, до которой так рвался. Правда, послушал ещё оставшихся думающих людей и в России и в США. Передал власть Путину. Интересный финт с этим нашим правителем. Поверишь, что Россия под богом. Особенно, когда припомнишь -РасПутин, ещё Путин. В хорошем смысле. Во всяком случае когда смотришь, как разбегаются жиды из России ( не евреи-учтите). И активизируются арабы. И те и другие семиты. Задумаешься о качелях. Которые мы тоже умеем применять.