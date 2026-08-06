КПРФ предложила кредитные каникулы пострадавшим предпринимателям Курской области

Лидер курских коммунистов Николай Иванов в комментарии «Курским новостям» одобрили законодательное предложение фракции КПРФ в Госдуме о введении экстренных кредитных каникул для продавцов маркетплейсов, пострадавших от атак ВСУ.
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