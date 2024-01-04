Умерла тигрица, которую обнаружили на трассе в Хабаровском крае с травмами

Специалисты не смогли спасти тигрицу, обнаруженную на трассе в Хабаровском крае. В Telegram-канале Центра «Амурский тигр» указано, что она находилась в состоянии истощения, несмотря на довольно молодой возраст.
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