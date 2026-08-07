Минфин предлагает сократить сроки реализации конфискованного имущества до 44 дней

В настоящее время максимальный срок реализации конфискованного имущества составляет 100 дней, в Минфине же подготовили проект постановления о сокращении этого срока более чем вдвое, до 44 дней, пишут "Известия" 7 августа 2026 года, в пятницу.
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