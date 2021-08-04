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УФАС выдало предупреждение омскому департаменту за ТОКи

УФАС выдало предупреждение омскому департаменту за ТОКи

Департамент городского хозяйства получил шесть предупреждений от УФАС Омской области. Они связаны с аннулированием конкурсов на размещение теплых остановок на улице Герцена, 24-й Северной, проспекте Мира, улице Нефтезаводской и Богдана Хмельницкого.

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