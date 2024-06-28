О незначительной аварии на пересечении улицы Крестьянской и пер. Казачий сообщают наши подписчики.
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О незначительной аварии на пересечении улицы Крестьянской и пер. Казачий сообщают наши подписчики.