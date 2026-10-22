Игровую форму Матча Звезд КХЛ, который пройдет 6–7 февраля 2027 года на «Минск-Арене», представили на форуме «Россия — спортивная держава» в Красноярске.
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