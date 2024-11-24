НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

★ NEXT WAR ★ Военные новости

42 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Карабухин
    ..Легче прикинуться идиотом-дурачком, чтоб только не нести ответственность за совершённые преступления перед человече...«Неопределенность...
  • Сергей Карабухин
    ..Легче прикинуться идиотом-дурачком, чтоб только не нести ответственность за совершённые преступления перед человече...«Резидент»: Зелен...
  • Андрей Витальевич
    Ну а где её два удара ? должно быть 3 орешка для для зеленушки, как в сказке !!!Мощный взрыв прог...

WSJ: Следующей целью американских ракет ATACMS могут стать военные аэродромы в Ростовской области России

WSJ: Следующей целью американских ракет ATACMS могут стать военные аэродромы в Ростовской области России

Следующей целью американских ракет ATACMS может стать Ростовская область России, на территории которой расположено четыре военных аэродрома.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Виктор Полуэктов
А ребятки, предоставившие ATACMS со всеми услугами/обеспечением режиму нацистской Украины, пока ещё не задумались про то, куда в следующий раз жахнет &quot;орешник&quot; после попытки накрыть эти аэродромы? Безнадёжно испорченной собаке что-то внушать без толку, воздействовать придётся на дрессировщиков и хозяев. Уж Путин-то это точно понимает.  Да и кроме &quot;орешника много что испытать в деле надо. Только грамотно выбрать, что именно. Чтобы и убедительно, и ещё чтобы лучшие козыри не светить преждевременно. Партия-то очень серьёзная.
Ответить
15 час.

Картина дня

наверх