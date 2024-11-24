WSJ: Следующей целью американских ракет ATACMS могут стать военные аэродромы в Ростовской области России

Виктор Полуэктов

А ребятки, предоставившие ATACMS со всеми услугами/обеспечением режиму нацистской Украины, пока ещё не задумались про то, куда в следующий раз жахнет "орешник" после попытки накрыть эти аэродромы? Безнадёжно испорченной собаке что-то внушать без толку, воздействовать придётся на дрессировщиков и хозяев. Уж Путин-то это точно понимает. Да и кроме "орешника много что испытать в деле надо. Только грамотно выбрать, что именно. Чтобы и убедительно, и ещё чтобы лучшие козыри не светить преждевременно. Партия-то очень серьёзная.