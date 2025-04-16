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Пришло время все изменить: 5 признаков, что вы упускаете самое важное в своей жизни

Пришло время все изменить: 5 признаков, что вы упускаете самое важное в своей жизни

Вы ведь в курсе, что не найден способ дожить до двухсот лет, да и вековой юбилей суждено отметить не каждому? Так почему многие из нас превращают жизнь в гонку со временем и делают то, что не приносит глубокого удовлетворения? Психолог Магали Магистрале рассказала, как по пяти признакам понять, что вы упускаете что-то важное в своей жизни, и, возможно, многое изменить.

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