Кладем в косметичку: 10 тушей для ресниц, которые удлиняют, не осыпаются и легко смываются

Всего один взмах кисточкой туши — и взгляд становится выразительнее, глубже, соблазнительнее. Один из самых привычных и популярных продуктов в косметичке девушек любой страны может заменить полноценный макияж, спасти образ или испортить его.
Всего один взмах кисточкой туши — и взгляд становится выразительнее, глубже, соблазнительнее. Один из самых привычных и популярных продуктов в косметичке девушек любой страны может заменить полноценный макияж, спасти образ или испортить его.
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