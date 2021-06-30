Ева.ру

76 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр
    Готовы изуродовать себя, только бы выделиться! Многие говорят, что истинная красота женщины-это естественная красота!...Каждая девочка хо...
  • Виктор Шиховцев
    Короче, очередная жвачка для недалёких.Юлия Михалкова уш...
  • Алекс
    Шла бы на завод работать, шваль...Даже выглядит бол...

Кладем в косметичку: 10 тушей для ресниц, которые удлиняют, не осыпаются и легко смываются

Кладем в косметичку: 10 тушей для ресниц, которые удлиняют, не осыпаются и легко смываются

Всего один взмах кисточкой туши — и взгляд становится выразительнее, глубже, соблазнительнее. Один из самых привычных и популярных продуктов в косметичке девушек любой страны может заменить полноценный макияж, спасти образ или испортить его.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх