В прошлом году Санкт-Петербург заработал почти 11 млрд рублей на приватизации госсобственности

Самый массовый сегмент продажи - коммерческие объекты Президент России Владимир Путин утвердил корректировку закона «О приватизации государственного и муниципального имущества», который действует в нашей стране.
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