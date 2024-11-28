Мэр канадского города Квебек отказался по требованию родителей- мусульман школьников мигрантов убрать свинину из меню школьных столовых и ёлку на Новый год:" Мы принимаем всех кто нуждается в помощи.
В Норильске пошли на поводу у диаспор и убрали из школьного меню свинину
Комментарии
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Андрей
Почему? Уже давно сказано, что это фейк о том, что мэр Норильска запретил свинину в школьных столовых! А эту тему люди мусолят который день подряд! Люди! 90%информации в интернете это откровенная ложь, которую раскручивают блогеры ради своих доходов!
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8 час.
ВУ
Варлам Устрялов
лучше бы убрали диаспоры. Идиоты!
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6 час.
М
Марк
Диаспоры в России не имеют легитимного-юридического права диктовать свои права в нашей стране. И если это действительно имеет право быть (устанавливать свои условия со стороны мигрантов) то - это незаконно.
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2 час.
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