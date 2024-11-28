В Норильске пошли на поводу у диаспор и убрали из школьного меню свинину

Андрей

Почему? Уже давно сказано, что это фейк о том, что мэр Норильска запретил свинину в школьных столовых! А эту тему люди мусолят который день подряд! Люди! 90%информации в интернете это откровенная ложь, которую раскручивают блогеры ради своих доходов!