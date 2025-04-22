Наемников выявили подразделения батальона «Сомали».В районе Красноармейска (ДНР) бойцы 60-го гвардейского батальона, входящего в состав 51-й армии, зафиксировали присутствие иностранных наёмников, в том числе граждан Португалии.
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