Бочкарев: в Москве до 2027 года введут 32 объекта культуры

В Москве до 2027 года построят и реконструируют 32 объекта культуры за счет бюджетных средств, о чем рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии