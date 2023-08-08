Медведев рассказал, как Россия раздавит "врагов и оборзевших националистов"

Он подчеркнул, что против страны практически в открытую воюет вся система НАТО Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев провел исторические параллели между происходящим сейчас на Украине и событиями 2008 года во время конфликта между Россией и Грузией.
Он подчеркнул, что против страны практически в открытую воюет вся система НАТО Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев провел исторические параллели между происходящим сейчас на Украине и событиями 2008 года во время конфликта между Россией и Грузией.
Свежие комментарии