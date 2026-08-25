«Психологический эффект»: эксперт оценил угрозы Макрона перекрыть поставки топлива в Россию

Франция предлагает усилить координацию по санкционному давлению на Россию.Президент Франции Эмманюэль Макрон, выступая на заседании «коалиции желающих» в Киеве, призвал союзников усилить борьбу против теневого флота России и ввести дополнительные санкции, которые затруднят импорт товаров в Россию.