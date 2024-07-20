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МЛС. «Интер Майами» без Месси примет «Чикаго Файр»

МЛС. «Интер Майами» без Месси примет «Чикаго Файр»

Форвард клуба из Флориды Лионель Месси не примет участия в игре из-за травмы связок голеностопа. МЛС Интер Майами – Чикаго Файр Дата проведения 21 июля, 02.

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