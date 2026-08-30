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После крупнейшей природной катастрофы, вызванной обрушением ледника, SpaceX предоставила Непалу бесплатный доступ и комплекты Starlink ️

После крупнейшей природной катастрофы, вызванной обрушением ледника, SpaceX предоставила Непалу бесплатный доступ и комплекты Starlink ️

Утром 26 августа 2026 года на границе Непала и Китая произошла крупнейшая за последние годы природная катастрофа Компания Starlink заявила о бесплатном предоставлении оборудования и интернета правительству Непала и гуманитарным организациям после разрушительных наводнений на этой неделе.

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