После крупнейшей природной катастрофы, вызванной обрушением ледника, SpaceX предоставила Непалу бесплатный доступ и комплекты Starlink ️

Утром 26 августа 2026 года на границе Непала и Китая произошла крупнейшая за последние годы природная катастрофа Компания Starlink заявила о бесплатном предоставлении оборудования и интернета правительству Непала и гуманитарным организациям после разрушительных наводнений на этой неделе.