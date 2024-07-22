Московское центральное кольцо получило обновленную систему информирования пассажиров

В Московском кольцевом центре (МЦК) появилось новое информационное оформление для пассажиров. На входе на каждую из 31 станции установлены таблички, на которых крупным шрифтом указано название станции, время отправления первого и последнего поезда в обоих направлениях.
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