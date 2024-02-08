В латвийском парламенте призвали активнее выдворять российских граждан

Заместитель председателя комиссии Сейма Латвии по национальной безопасности Янис Домбрава призвал активнее выдворять подозрительных российских граждан, поскольку в республике слишком много агентов влияния Москвы.
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