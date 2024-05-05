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Зоран Лукич: «Если ЦСКА сейчас обыграет «Зенит», для армейцев это будет большим успехом»

«В первую очередь в предстоящих полуфиналах меня интересуют сборники. Буду смотреть за ними. Сейчас, правда, я по важному вопросу нахожусь в Сербии, но надеюсь успеть до окончания полуфинальной серии.

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