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И плывет, и летит со скоростью 290 км/ч: крупнейший электрический экраноплан Regent Viceroy Seaglider совершил первый полет с людьми на борту

И плывет, и летит со скоростью 290 км/ч: крупнейший электрический экраноплан Regent Viceroy Seaglider совершил первый полет с людьми на борту

В 10 метрах над водой Американская компания Regent Craft впервые подняла над водой пилотируемый прототип электрического экраноплана Viceroy Seaglider.

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