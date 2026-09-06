И плывет, и летит со скоростью 290 км/ч: крупнейший электрический экраноплан Regent Viceroy Seaglider совершил первый полет с людьми на борту

В 10 метрах над водой Американская компания Regent Craft впервые подняла над водой пилотируемый прототип электрического экраноплана Viceroy Seaglider.
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