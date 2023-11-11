Падение цен на палладий ускорилось до пятилетнего минимума

Цены на палладий на этой неделе упали до пятилетнего минимума ниже $1000 за унцию. Падение цен усилили ожидания излишков из-за перехода автопроизводителей на электрокары, выбирающих более дешевую платину для своих автокатализаторов, говорится в сообщении Reuters.