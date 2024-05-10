В Темиртау в ДТП попали 15-летний водитель мопеда и его пассажирка

Дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля и мопеда произошло 8 мая в Темиртау. Пострадали 15-летний водитель мопеда и его пассажирка, со ссылкой на департамент полиции Карагандинской области сообщает корреспондент ekraganada.