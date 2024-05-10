В Темиртау в ДТП попали 15-летний водитель мопеда и его пассажирка

Дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля и мопеда произошло 8 мая в Темиртау. Пострадали 15-летний водитель мопеда и его пассажирка, со ссылкой на департамент полиции Карагандинской области сообщает корреспондент ekraganada.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии