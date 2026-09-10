Госавтоинспекция: 10 сентября в Ростове-на-Дону сбит подросток

В Ростове-на-Дону на улице Советской 10 сентября произошло ДТП, в котором несовершеннолетний был сбит автомобилем Hyundai Solaris на нерегулируемом пешеходном переходе.
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