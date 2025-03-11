JAD: магнитная стимуляция мозга нарушила нейронные цепи никотиновой зависимости

Китайские ученые из Юньнаньского педагогического университета обнаружили, что короткий курс транскраниальной магнитной стимуляции (rTMS) мозга снижает тягу к курению и перестраивает нейронные цепи, связанные с никотиновой зависимостью.
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