Военные моряки разминировали объекты в Конаеве

Обучение по подводному разминированию, ориентированию и поиску, водолазно-техническим работам подразделений Военно-морских сил Казахстана проходит на участке побережья Капшагайского водохранилища, на территории войсковой части 20030.
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