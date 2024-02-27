Минобороны: артиллерия ВДВ разбила опорный пункт ВСУ на Запорожском направлении

Артиллеристы Новороссийского соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) нейтрализовали опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе села Вербовое на Запорожском направлении фронта в зоне спецоперации.
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