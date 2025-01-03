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Андреофф пропустит ближайшие матчи «Сибири»: «У него должен родиться ребенок. Энди присоединится 10 января в Минске, скорее всего»

В текущем сезоне 33-летний форвард набрал 21 (11+10) очко в 38 матчах при полезности «минус 7». «Может быть, Энди по поводу семьи переживает, потому что в ближайшее время у него должен родиться ребенок.

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