В Госдуме обвинили Молдавию в фальсификации истории с баннером о репрессиях

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил, что власти Молдавии сознательно фальсифицируют советскую историю, разместив баннер «дня памяти жертв сталинизма» с фотографией русинских евреев, доставленных нацистами в Освенцим в 1944 году.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии