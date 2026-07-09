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В Госдуме обвинили Молдавию в фальсификации истории с баннером о репрессиях

В Госдуме обвинили Молдавию в фальсификации истории с баннером о репрессиях

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил, что власти Молдавии сознательно фальсифицируют советскую историю, разместив баннер «дня памяти жертв сталинизма» с фотографией русинских евреев, доставленных нацистами в Освенцим в 1944 году.

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