В Госдуме обвинили Молдавию в фальсификации истории с баннером о репрессиях

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Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил, что власти Молдавии сознательно фальсифицируют советскую историю, разместив баннер «дня памяти жертв сталинизма» с фотографией русинских евреев, доставленных нацистами в Освенцим в 1944 году.